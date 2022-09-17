Фандрейзинговая платформа UNITED24 опубликовала отчет, где проанализировала 68 000 взносов на сумму 3 962 956 долларов. Из этих данных видно, как изменилось распределение пожертвований через UNITED24 с июня по август 2022 года.

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Доноры стали чаще выбирать направление "Оборона и разминирование". Лучше всего это заметно на примере Германии: в начале лета только 25% жителей страны переводили средства на это направление. В конце августа показатель вырос до 42%,

– говорится в отчете.

Что касается других стран, то доноры в большей степени поддерживают оборонный сектор и переводят деньги на "Оборону и разминирование". Эту категорию выбирают:

73% жителей Франции,

75% жителей Канады,

76% жителей Великобритании.

Интересно, что еще три месяца назад этот показатель составлял 60% для каждой из этих стран.

70% самых активных доноров UNITED24 – американцев – также выбирают это направление. По сравнению с 50% в июне.

Как изменились пожертвования в поддержку Украины / Инфографика UNITED 24

Что касается медицинской помощи и восстановления Украины, то иностранные доноры жертвовали примерно в равной пропорции.

А вот в Украине увеличился объем пожертвований на ВСУ (74% против 70%) и на медицинскую помощь (22% против 15%), а на восстановление уменьшился с 15% до 4%.

UNITED24 определили топ-10 стран-доноров:

США, Германия, Франция, Украина, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Швейцария, Ирландия.

Кратко о UNITED24

UNITED24 – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Средства поступают на счета Нацбанка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям:

оборона и разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины.

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