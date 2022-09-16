В обмен на такое же количество современных Marder. Об этом сообщило министерство обороны Греции.

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Согласно решению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин БМП-1 бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции,

– говорится в сообщении.

Предварительно Германия вскоре обещала завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина получила советские БМП, одновременно отбросив прямые поставки Marder в Украину.

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По состоянию на данный момент, согласно правительственному списку, Берлин поставил Украине:

10 гаубиц Panzerhaubitze 2000,

24 зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и разное более легкое вооружение.

Германия также сообщила, что в ближайшее время передаст в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который является "современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер".

Помимо Marder Германия также саботирует поставки Leopard. В частности, канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что это исключено. Мол, эти шаги должны быть согласованы с союзниками и ни одна другая страна не посылает в Украину западные боевые танки.

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