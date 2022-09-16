Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, никто в мире не ожидал войны с такой интенсивностью и масштабом. На самом деле, по количеству накопленного оружия с россией могут сравниться только Соединенные Штаты.

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Хотим увеличить поставки бронетехники из Германии

Сейчас Украина активно работает над этим вопросом. Бронетехника чрезвычайно важна при контрнаступлении. Она помогает сравнительно безопасно и быстро продвигаться по территориям. И Германия уже "идет к тому", чтобы согласиться с этой инициативой.

Как отмечает Подоляк, сейчас нужно системно, настойчиво и уважительно договариваться с партнерами об оружии. Все достаточно просто: "Хотите поскорее закончить войну? Нужно оружие".

Он подчеркивает, что Украина не будет дипломатически урегулировать конфликт на условиях россии. Это вернет государство к ситуации, в которой она оказалась в 2014-2015 годах.

Украина не будет ломаться и мы не будем идти ни на какие переговоры на условиях россии. Поэтому не ждите мирного дипломатического урегулирования, как ожидает еще определенное звено европейских политиков. Украина заплатила слишком большую цену за все. И мы не хотим повторения 2014-2015 годов. Это важно, –

подчеркнул Подоляк.

В Европе иногда царят определенные консервативные настроения. Эти люди долгое время жили в комфорте и последние десятилетия решали внутренние проблемы диалогом. И не все, к сожалению, понимают, что с россией нужно работать только силой. Впрочем, это видение постепенно меняется.

"Мы об этом объясняем. Но они считают, что диалоги – это определенная возможность. Пока нет ответственности еще такой в европейских странах. Но мы уже приблизились к этому", – отметил Подоляк.

Как Украина убеждает партнеров предоставлять оружие: смотрите видео

Напомним, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 600 миллионов долларов. В общей сложности Штаты уже выделили 15,8 миллиарда долларов на безопасность для Украины.

В нынешний пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1 тысяча высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 4 противоартиллерийских радара, система противодействия БПЛА и другие приятные вещи.