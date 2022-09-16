Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, ніхто у світі не очікував війну з такою інтенсивністю та масштабом. Насправді за кількістю накопиченої зброї з росією можуть зрівнятися лише Сполучені Штати.

До теми Треба, щоб "впав" Донецьк або Луганськ, – Подоляк про остаточний злам росії

Хочемо збільшити постачання бронетехніки з Німеччини

Зараз Україна активно працює над цим питанням. Бронетехніка надзвичайно важлива під час контрнаступу. Вона допомагає порівняно безпечно та швидко просуватися територіями. І Німеччина вже "йде до того", щоб погодитися на цю ініціативу.

Як наголошує Подоляк, зараз потрібно системно, наполегливо та з повагою домовлятися з партнерами про зброю. Все досить просто: "Хочете швидше закінчити війну? Потрібна зброя".

Він підкреслює, що Україна не буде дипломатично врегульовувати конфлікт на умовах росії. Це поверне державу до ситуації, в якій вона опинилася у 2014 – 2015 роках.

Україна не буде ламатися, і ми не будемо йти ні на які переговори на умовах росії. Тому не чекайте мирного дипломатичного врегулювання, як чекає ще певна ланка європейських політиків. Україна заплатила надто велику ціну за все. І ми не хочемо повторення 2014-2015 років. Це важливо, –

підкреслив Подоляк.

У Європі подекуди панують певні консервативні настрої. Ці люди довгий час жили в комфорті і упродовж останніх десятиліть розв'язували внутрішні проблеми діалогом. І не всі, на жаль, розуміють, що з росією потрібно працювати лише силою. Утім, це бачення поступово змінюється.

"Ми про це пояснюємо. Але вони вважають, що діалоги – це певна можливість. Поки немає відповідальності ще такої в європейських країнах. Але ми вже наблизилися до цього", – зазначив Подоляк.

Як Україна переконує партнерів надавати зброю: дивіться відео

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму в 600 мільйонів доларів. Загалом Штати вже виділили аж 15,8 мільярда доларів на безпекову допомогу для України.

В нинішній пакет увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів, 1 тисяча високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів, 4 протиартилерійські радари, система протидії БпЛА та інші приємні речі.