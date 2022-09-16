Об этом сообщили в Министерстве обороны США. Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить нашей стране ключевые средства.

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Что входит в новый пакет военной помощи

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

36 000 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

4 противоартиллерийских радара;

4 грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

система противодействия беспилотным летательным системам;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

подрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

В Минобороны отметили, что в целом США выделили около 15,8 миллиарда долларов на помощь Украине с начала работы администрации Джо Байдена.

Помощь Украине от США: последние новости

Недавно президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи США Украине. Его размер составляет около 675 миллионов долларов.

В Киев 8 сентября приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что США решили выделить Украине и 18 ее европейским соседям 2 миллиарда долларов.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американский народ за новый пакет помощи безопасности на 675 миллионов долларов.

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