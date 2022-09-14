Контрнаступление ВСУ важно для поставки оружия

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он говорит, что контрнаступление ВСУ было важно потому, что это не позволяет пророссийским силам в западной Европе говорить, что Запад помогает Украине, но результатов нет.

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Политолог отметил, что Украина продемонстрировала результат, и это ответ, в том числе и немецкому обществу, почему мы страдаем.

Ведь Запад все же прагматичен, и потому, когда есть результат – молниеносное освобождение Харьковской области и продвижение на Херсонщине, то это подстегивает давить на правительства. Но с Германией будет еще сложно,

– объяснил он.

Тарас Загородний рассказал, что Олаф Шольц принадлежит к социал-демократической партии, коррумпированной Советским союзом и самой россией.

Шольц саботирует поставки оружия Украине

"И уже есть много сигналов, что торможение помощи идет, в первую очередь, от Шольца. То есть влияние россии на политику Германии достаточно велико, там еще никого не посадили за связи с россией", – подчеркнул он.

По его мнению, от этой страны Украина ничего не дождется. Семенюк говорит, что Германия с 90-х годов очень сократила свою армию. Они только сейчас увидели, что у них происходит с армией.

"Оказалось, что у них нет танков, самолетов, хотя бюджет большой. И военная промышленность у Германии не очень развита. К тому же госпожа Меркель после 2014 года по странному стечению обстоятельств хорошо вооружила Венгрию", – ответил политолог.

По словам эксперта, Германия нашла возможность обеспечить венгерскую армию танками и самоходными установками. Поэтому объективно – у немцев действительно сейчас нет такого количества оружия.

И все же Шольц откровенно саботирует поставки Украине военной техники, и речь идет даже не о танках, а о БМП и машинах для перевозки пехоты. А в Германии производители уже готовы передать их Украине, но Шольц делает все, чтобы это затормозить,

– заявил Семенюк.

Военная помощь Украине от Германии: коротко

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