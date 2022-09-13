Об этом 24 каналу сказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он рассчитывает, что ленд-лиз откроет новые возможности в поставках Украине необходимых видов вооружения.

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Какое оружие нужно Украине

Катков отметил, что для осуществления масштабных контрнаступательных действий ВСУ, в частности, с рассекающимися ударами, нужен комплекс вооружения.

Один ATACMS ничего не сделает, они должны идти в комплексе всегда. ATACMS, истребители, танки БМП и, например, даже ударные вертолеты,

– объяснил военный эксперт.

То есть, заметил он, даже сотня танков Abrams будет значительным усилением нашей армии. Но это будет отдельный элемент общей мозаики. Когда говорится о значительном усилении наших ВСУ, то всегда нужно говорить о комплексе всех вещей.

Когда Украина может получить новые виды вооружения

Катков считает, что на самом деле так примерно и будет реализовано. То есть уже обсуждаются многие элементы, необходимые нашим защитникам.

Именно и истребители, и тяжелая бронетехника, и дальнобойные ракеты вместе обсуждаются и будут выбиваться вместе. И, наверное, так оно и будет,

– отметил он.

Военный эксперт выразил надежду, что с октября Украина начнет получать оружие по ленд-лизу и он откроет новые возможности в поставках именно таких видов вооружения.

Кстати говоря! У Украины нет мощностей для изготовления советских боеприпасов и соответствующего оружия. В этом исчезает целесообразность, учитывая, что ВСУ все больше получает вооружение от стран НАТО.

Больше о вооружении, которое нужно Украине

Наши западные партнеры продолжают предоставлять нам вооружение, которое нам крайне необходимо, чтобы побороть врага. Однако, к сожалению, его до сих пор не хватает, чтобы окончательно изгнать россиян с нашей территории.

Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя. По словам военного корреспондента издания The Kyiv Independent Ильи Пономаренко, проблема гораздо глубже, ведь когда-нибудь придется обновить весь парк советских военных самолетов.

Американские партнеры выделили средства на обучение украинских пилотов на новых бортах. Однако пока такое обучение не проходит, ведь нет согласованного типа самолета, который бы нам могли передать.

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