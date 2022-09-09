Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор издания Defense Express Олег Катков. Он отметил, что Украина получит сверхвысокоточную систему, способную бить на 11 километров.

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Что такое ракета Hellfire

Катков отметил, что вообще Hellfire – это американская ракета воздушного базирования. Она разрабатывалась для уничтожения бронетехники противника и стрельбы с вертолетов. Эта ракета существует давно и крайне эффективна.

Hellfire – это такой бестселлер на рынке вооружения,

– подчеркнул военный эксперт.

То есть, заметил он, в общем – это некий автомат Калашникова в мире противотанковых ракет воздушного базирования.

Как норвежцы адаптировали Hellfire

Катков рассказал, что Hellfire часто адаптируется, например, для пуска с земли. Если вспомнить такие ракеты, как Brimstone, поставляемые Великобританией, – это тоже будет Hellfire, но модернизированный.

Скандинавы – и норвежцы, и шведы – взяли этот Hellfire и сделали из него переносной противокорабельный комплекс на самом деле. То есть приспособили его для пуска с земли,

– заявил он.

По словам военного эксперта, они создали малую треногу, с которой может стартовать ракета. Имеется также выносной лазерный подсветитель. Ракета выстреливает и попадает точно в подсвеченную цель – будь то корабль или катер.

То есть, пояснил Катков, скандинавы просто сделали из Hellfire некий минипротикорабельный комплекс, потому что у них специфические задачи по обороне собственного побережья и им нужен был именно такой комплекс.

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Как Украине лучше использовать ракеты Hellfire

Катков считает, что поскольку у Украины есть ракеты "Нептун" и "Гарпун", то уже нет жесткой необходимости держать столь эшелонированную противокорабельную оборону. Поэтому, вероятнее всего, Hellfire будут использовать по первоочередному назначению.

То есть, для уничтожения объектов не на воде, а на земле. То есть мы получим очень высокоточную систему, которая способна бить на 11 км,

– подчеркнул военный эксперт.

Единственным вопросом, заметил он, является правильная организация подсветки целей. Ведь в системе от норвежцев подсветка целей происходит на небольшом расстоянии от самой пусковой с помощью выносного прибора.

Но, добавил Катков, теоретически при правильной организации можно осуществить подсветку целей с помощью беспилотников, таких как ScanEagle, которые нам передали США. Если правильно скоординировать и выстрелы, и подсветку целей с БПЛА, то появится возможность бить вглубь территории противника на 11 километров крайне высокоточным огнем.

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Также Украина рассчитывает получить в ближайшем будущем дальнобойные ATACMS – американские ракеты с дальностью более 300 километров.

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