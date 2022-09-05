Защититься от украинского оружия враг не сможет, поэтому переброска дополнительных сил на правый берег является бесперспективной. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание ВСУ "рвут" правобережную группировку, – эксперт предположил, как долго будут держаться россияне

Эксперт отметил, что россияне знают, что ВСУ имеют антирадарные ракеты HARM – после того, как они находили у своих разбитых систем ПВО ее запчасти.

"Понимая радиус действия этой ракеты, они не будут выводить системы ПВО под ее удар. От ее работы практически защититься невозможно, поскольку ракета имеет пассивную головку самонаведения. То есть она идет на локаторное излучение. В нее встроена инерционная система, запоминающая точку выхода луча" и добивает его уже даже после отключения", – объяснил специалист.

По его словам, избежать поражения HARM практически невозможно. И любое опрокидывание врагом дополнительных систем ПВО на правый берег Днепра приведет только к их уничтожению.

Эта ракета достаточно успешна, ей несколько десятков лет и составляет тысячи производимых штук. Потому можно говорить, что запасы этих ракет для Украины во время этой войны практически неисчерпаемы. Есть только проблема в носителях,

– добавил Свитан.

У россиян проблемы с ПВО на Юге Украины: смотрите видео

Он указал, что ВСУ переоборудовали несколько самолетов МиГ-29 под управление этими ракетами.

"Они работают, согласно определенному плану воздушного командования наших войск. За ним и будет зачищаться территория от ПВО. В общем, контроль за передвижением российских систем мощный на Юге - работают партизаны и разведка. Мы практически знаем о передвижении таких систем, которые подходят на дальность запуска" , – убеждает эксперт.

Также, по его мнению, подобные системы россиян преимущественно стоят на левом берегу.

"Основные – С-300, дальнобойные – до 100 километров. Ими они пытаются прикрыть свою правобережную часть на Херсонщине", – резюмировал аналитик.

Читайте также : Ослепить врага: как высокоскоростные ракеты AGM-88 HARM помогут Украине в войне

Ракета HARM: что известно

AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radar Missile) — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета с дальностью более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвима к традиционным видам помех, типа отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты. Ракета HARM вычисляет расположение цели и способна поразить ее, даже если РЛС была выключена.

В начале войны российское командование много раз заявляло о полном уничтожении украинской авиации, но сейчас ясно, что украинские самолеты успешно вышли из-под ударов, и применение дальнобойных самонаводящихся ракет делает украинскую авиацию очень опасным противником для ПВО и воздушно-космических сил россии.

В середине августа украинские воины уничтожили в Запорожье редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1".

Впоследствии Украина модернизировала истребители МиГ-29 для американских ракет AGM-88 HARM , которые ВСУ эффективно применяют в борьбе с врагом. Очередная партия мощного оружия входит в анонсированный пакет военной помощи США.

В конце августа украинские пилоты выложили в сеть первое видео боевого применения с МиГ-29 американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.

Вас также может заинтересовать – ВСУ сбили крылатую ракету и 2 беспилотника врага: смотрите видео