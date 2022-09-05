Захиститися від української зброї ворог не зможе, тому перекидання додаткових сил на правий берег є безперспективним. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Експерт зазначив, що росіяни знають, що ЗСУ мають антирадарні ракети HARM – після того, як вони знаходили біля своїх розбитих систем ППО її запчастини.

"Розуміючи радіус дії цієї ракети, вони не виводитимуть системи ППО під її удар. Від її роботи практично захиститися неможливо, оскільки ракета має пасивну головку самонаведення. Тобто вона йде на локаторне випромінювання. У неї вбудована інерційна система, яка запам'ятовує точку виходу променя і добиває його вже навіть після вимкнення", – пояснив фахівець.

За його словами, уникнути ураження HARM практично неможливо. Й будь-яке перекидання ворогом додаткових систем ППО на правий берег Дніпра призведе лише до їх знищення.

Ця ракета досить успішна, їй кілька десятків років і кількість становить тисячі вироблених штук. Тому можна говорити, що запаси цих ракет для України під час цієї війни практично невичерпні. Є лише проблема у носіях,

– додав Світан.

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Він вказав, що ЗСУ переобладнали декілька літаків МіГ-29 під управління цими ракетами.

"Вони працюють, згідно з визначеним планом повітряного командування наших військ. За ним й зачищатиметься територія від ППО. Загалом контроль за пересуванням російських систем потужний на Півдні – працюють партизани та розвідка. Ми практично знаємо про пересування таких систем, які підходять на дальність запуску", – переконує експерт.

Також, на його думку, такі системи росіян переважно стоять на лівому березі.

"Основні – С-300, які далекобійні – до 100 кілометрів. Ними вони намагаються прикрити свою правобережну частину на Херсонщині", – резюмував аналітик.

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Ракета HARM: що відомо

AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radar Missile) — американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування. Здатна наводитися на високочастотні РЛС. Менш вразлива до традиційних видів перешкод, типу вимикання РЛС при виявленні запуску ракети. Ракета HARM обчислює розташування цілі й здатна її вразити, навіть якщо РЛС була вимкнена.

На початку війни російське командування багато разів заявляло про повне знищення української авіації, але зараз зрозуміло, що українські літаки успішно вийшли з-під ударів, і застосування далекобійних самонавідних ракет робить українську авіацію дуже небезпечним противником для ППО та повітряно-космічних сил росії.

У середині серпня українські воїни знищили на Запоріжжі рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1".

Згодом Україна модернізувала винищувачі МіГ-29 для американських ракет AGM-88 HARM, які ЗСУ ефективно застосовують у боротьбі з ворогом. Чергова партія потужної зброї входить в анонсований пакет військової допомоги від США.

Наприкінці серпня українські пілоти виклали у мережу перше відео бойового застосування з МіГ-29 американських протирадіолокаційних ракет HARM AGM-88.

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