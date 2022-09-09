Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Він наголосив, що Україна отримає вкрай високоточну систему, яка здатна бити на 11 кілометрів.

Зверніть увагу Втекти практично неможливо, – військовий експерт про ракети, від яких росіян не врятує ППО

Що таке ракета Hellfire

Катков зазначив, що взагалі Hellfire – це американська ракета повітряного базування. Вона розроблялася для знищення бронетехніки противника та для стрільби з вертольотів. Ця ракета існує давно та є вкрай ефективною.

Hellfire – це такий бестселер на ринку озброєння,

– наголосив військовий експерт.

Тобто, зауважив він, загалом – це такий собі автомат Калашникова у світі протитанкових ракет повітряного базування.

Як норвежці адаптували Hellfire

Катков розповів, що Hellfire часто адаптують, наприклад, для пуску із землі. Якщо згадати такі ракети, як Brimstone, які постачає Великобританія, – це також буде Hellfire, але модернізований.

Скандинави – і норвежці, і шведи – взяли цей Hellfire і зробили з нього переносний протикорабельний комплекс насправді. Тобто пристосували його для пуску із землі,

– заявив він.

За словами військового експерта, вони створили малу триногу, з якої може стартувати ракета. Є також виносний лазерний підсвітлювач. Ракета вистрілює і влучає точно в підсвічену ціль – чи то корабель, чи то катер.

Тобто, пояснив Катков, скандинави просто зробили з Hellfire такий собі мініпротикорабельний комплекс, тому що вони мають специфічні завдання з оборони власного узбережжя і їм потрібен був саме такий комплекс.

Катков назвав переваги ракет Hellfire: дивіться відео

Як Україні найкраще використовувати ракети Hellfire

Катков вважає, що, оскільки в України є ракети "Нептун" і "Гарпун", то вже немає жорсткої необхідності тримати настільки ешелоновану протикорабельну оборону. Тому, найімовірніше, Hellfire будуть використовувати за першочерговим призначенням.

Тобто для знищення об'єктів не на воді, а на землі. Тобто ми отримаємо вкрай високоточну систему, яка здатна бити на 11 кілометрів,

– наголосив військовий експерт.

Єдиним питанням, зауважив він, є правильна організація підсвічування цілей. Адже в системі від норвежців підсвічування цілей відбувається на невеликій відстані від самої пускової за допомогою виносного приладу.

Але, додав Катков, теоретично за правильної організації можливо здійснити підсвічування цілей за допомогою безпілотників таких, як ScanEagle, які нам передали США. Якщо правильно скоординувати і постріли, і підсвічування цілей з БПЛА, то з'явиться можливість бити вглиб території противника на 11 кілометрів украй високоточним вогнем.

Більше про ракети для України

Українські пілоти віднедавна використовують американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM з літаків МіГ-29.

Україна отримала модернізовані ракети Harpoon. За даними ЗМІ, у Пентагоні підтвердили таку інформацію.

Також Україна розраховує отримати у найближчому майбутньому далекобійні ATACMS – американські ракети з дальністю понад 300 кілометрів.

Варте уваги – Франція передасть гаубиці для ЗСУ: дивіться відео