Об этом 24 каналу рассказал военный корреспондент издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко. В последнее время участились разговоры о том, что Украине нужно передать западные истребители и бомбардировщики.

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По словам Пономаренко, разговоры о предоставлении Украине авиации чрезвычайно важны. Воздушные силы ВСУ еще задолго до начала полномасштабной войны били тревогу, что парк нужно обновлять. Поэтому если ВСУ все-таки получат западную боевую авиацию, то смогут не только использовать ее на поле боя, но и сохранить сами Воздушные силы.

Ведь советские самолеты, которыми владеет Украина, исчерпывают свой ресурс и оперативные возможности. Это касается как истребителей, так и штурмовиков, транспортной авиации.

Если не ошибаюсь, наши Воздушные силы говорили, что примерно к 2030-2035 годам мы уже полностью исчерпаем ресурс и останемся без авиации. Они задолго до войны били тревогу и говорили, что нужно выделять деньги, закупать новые эскадрильи, – отметил Пономаренко.

Можно надеяться на получение американских истребителей и штурмовиков

Информация о потенциальной передаче Украине западной военной авиации сейчас очень разная. Кто-то говорит о европейской, где-то слышно и об американской. Илья Пономаренко считает, что украинцам следует рассчитывать на получение американской авиации в долгосрочной перспективе.

Конечно, было бы здорово получить Eurofighter или Gripen. Но Пономаренко не видит большого энтузиазма от производителей относительно заключения контрактов или финансирования таких проектов для Украины. В частности, это касается шведской Saab, производящей самолеты Gripen.

Впрочем, есть и положительные сигналы. Пономаренко напомнил о законопроекте в Конгрессе США по обучению украинских пилотов на истребителях F-15 и F-16. Есть также разговоры, что многие поддерживают передачу легендарных штурмовиков А-10. Последние – не самые новые самолеты, но они очень распространены, и их гораздо легче обслуживать.

Конечно, есть вопросы касательно специалистов, которые будут обслуживать самолеты и инфраструктуры. Кроме того, если те же МиГ-29 могут взлетать с обычных шоссе, то с F-16 это сделать гораздо сложнее. Вызовов будет много. Но в любом случае нужно работать над получением таких самолетов. Это важно как и сейчас, так и на долгосрочную перспективу.

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Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ сбили Су-35 вблизи Новой Каховки. Это один из лучших истребителей, которые сейчас находятся на вооружении у россии. Украинские защитники охотились на него несколько дней.