Про це 24 каналу розповів військовий кореспондент видання The Kyiv Independent Ілля Пономаренко. Останнім часом почастішали розмови про те, що Україні потрібно передати західні винищувачі та бомбардувальники.

До теми У Повітряних силах розповіли, як швидко українські пілоти зможуть освоїти F-15 і F-16

За словами Пономаренка, розмови про надання Україні авіації надзвичайно важливі. Повітряні сили ЗСУ ще задовго до початку повномасштабної війни били на сполох, що парк потрібно оновлювати. Тому, якщо ЗСУ таки отримають західну бойову авіацію, то зможуть не тільки використати її на полі бою, але й зберегти самі Повітряні сили.

Адже радянські літаки, якими володіє Україна, поступово вичерпують свій ресурс та оперативні можливості. Це стосується як винищувачів, так і штурмовиків, транспортної авіації тощо.

Якщо не помиляюся, наші Повітряні сили казали, що приблизно до 2030 – 2035 років ми вже повністю вичерпаємо ресурс і залишимося без авіації. Вони задовго до війни били на сполох і казали, що потрібно виділяти гроші, закуповувати нові ескадрильї, – зазначив Пономаренко.

Можна сподіватися на отримання американських винищувачів та штурмовиків

Інформація про потенційну передачу Україні західної військової авіації зараз дуже різна. Хтось говорить про європейську, десь чути і про американську. Ілля Пономаренко вважає, що українцям варто розраховувати на отримання американської авіації у довгостроковій перспективі.

Звісно, було б чудово отримати Eurofighter чи Gripen. Але наразі Пономаренко не бачить великого ентузіазму від виробників щодо укладення контрактів чи фінансування таких проєктів для України. Зокрема, це стосується шведської Saab, яка виробляє літаки Gripen.

Утім, є й позитивні сигнали. Пономаренко нагадав про законопроєкт у Конгресі США щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-15 та F-16. Є також розмови, що багато хто підтримує передачу легендарних штурмовиків А-10. Останні – не найновіші літаки, але вони дуже поширені, і їх значно легше обслуговувати.

Звісно, є питання щощо спеціалістів, які будуть обслуговувати літаки та інфраструктури. Крім того, якщо ті ж МіГ-29 можуть злітати зі звичайних шосе, то з F-16 це зробити значно складніше. Викликів буде багато. Але в будь-якому випадку потрібно працювати над отриманням таких літаків. Це важливо як і на зараз, так і на довгострокову перспективу.

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Нагадаємо, на днях Повітряні сили ЗСУ збили Су-35 поблизу Нової Каховки. Це – один з найкращих винищувачів, які зараз перебувають на озброєнні в росії. Українські захисники полювали за ним упродовж кількох днів.