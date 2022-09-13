Про це 24 каналу сказав головний редактор Defence Express Олег Катков. Він розраховує, що ленд-ліз відкриє нові можливості у постачанні Україні необхідних видів озброєння.

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Яка зброя потрібна Україні

Катков зазначив, що для здійснення масштабних контрнаступальних дій ЗСУ, зокрема, з розсікаючими ударами, потрібен комплекс озброєння.

Один ATACMS нічого не зробить, вони повинні йти у комплексі завжди. ATACMS, винищувачі, танки БМП і, наприклад, навіть ударні вертольоти,

– пояснив військовий експерт.

Тобто, зауважив він, навіть сотня танків Abrams буде значним посиленням нашого війська. Але це буде лише окремий елемент загальної мозаїки. Коли ж мовиться про значне посилення наших ЗСУ, то завжди потрібно говорити про комплекс усіх речей.

Коли Україна може отримати нові види озброєння

Катков вважає, що насправді так приблизно і буде реалізовано. Тобто вже обговорюються багато елементів, які необхідні нашим захисникам.

Саме і винищувачі, і важка бронетехніка, і далекобійні ракети разом обговорюються й разом будуть вибиватися. І, напевно, так воно і буде,

– зазначив він.

Військовий експерт висловив сподівання на те, що з жовтня Україна почне отримувати зброю за ленд-лізом і він відкриє нові можливості у постачанні саме таких видів озброєння.

До речі! Україна не має потужностей для виготовлення радянських боєприпасів та відповідної зброї. У цьому зникає доцільність, зважаючи на те, що ЗСУ все більше отримує озброєння від країн НАТО.

Більше про озброєння, яке потрібне Україні

Наші західні партнери продовжують надавати нам озброєння, яке нам вкрай необхідне, щоб побороти ворога. Однак, на жаль, його досі бракує, щоб остаточно вигнати росіян з нашої території.

Україні необхідні західні винищувачі не лише зараз на полі бою. За словами військового кореспондента видання The Kyiv Independent Іллі Пономаренка, проблема значно глибша, адже колись доведеться оновити весь парк радянських військових літаків.

Американські партнери виділили кошти на навчання українських пілотів на нових бортах. Проте, поки таке навчання не проходить, адже немає погодженого типу літака, який би нам могли передати.

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