Контрнаступ ЗСУ важливий для постачання зброї

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він каже, що контрнаступ ЗСУ був важливим через те, що це не дозволяє проросійським силам в західній Європі говорити, що Захід допомагає Україні, але результатів немає.

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Політолог зазначив, що Україна продемонструвала результат, і це є відповіддю, зокрема і німецькому суспільству, чому ми страждаємо.

Адже Захід все таки прагматичний, і тому, коли є результат – блискавичне звільнення Харківської області і просування на Херсонщині, то це підштовує тиснути на уряди. Але з Німеччиною буде ще складно,

– пояснив він.

Тарас Загородній розповів, що Олаф Шольц належить до соціал-демократичної партії, яка була корумпована Радянським союзом та самою росією.

Шольц саботує постачання зброї Україні

"І вже є багато сигналів, що гальмування допомоги йде, в першу чергу, від Шольца. Тобто вплив росії на політику Німеччини досить великий, там ще нікого не посадили за зв'язки з росією", – наголосив він.

На його думку, від цієї країни Україні нічого не дочекається. Семенюк каже, що Німеччина з 90-х років дуже скоротила свою армію. Вони лише зараз побачили, що в них відбувається з армією.

"Виявилося, що в них немає танків, літаків, хоч бюджет великий. І військова промисловість в Німеччини не дуже розвинена. До того ж, пані Меркель після 2014 року за дивним збігом обставин гарно озброїла Угорщину", – відповів політолог.

За словами експерта, Німеччина знайшла можливість, щоб забезпечити угорську армію танками і самохідними установками. Тому об'єктивно – в німців дійсно зараз немає такої кількості зброї.

Та все ж, Шольц відверто саботує постачання Україні військової техніки, і йдеться навіть не про танки, а про БМП і машини для перевезення піхоти. А в Німеччині виробники вже готові передати їх Україні, але Шольц робить все, щоб це загальмувати,

– заявив Семенюк.

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