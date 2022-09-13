Федеральний уряд не видає ліцензію

Німецька компанія Rheinmetall своїм коштом відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України. Проте федеральний уряд не видає ліцензію для їх експорту в Україну.

До речі США найближчими днями можуть анонсувати новий пакет військової допомоги Україні, – ЗМІ

Попри те, що офіційний Берлін не видає ліцензію, компанія Rheinmetall продовжує відновлювати ще 14 БМП Marder. Ці бойові машини потенційно можуть бути передані українським військовим.

Всього фахівці можуть відремонтувати близько 70 одиниць подібної техніки зі старих запасів.

Військова допомога від Німеччини: що відомо

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччини не діятиме самостійно у питаннях військової допомоги Україні. Саме так німецький канцлер пояснив те, що його країна не надала Україні танки.

Шольц наголосив на тому, що Німеччина в контексті військової допомоги Україні зробить акцент на системах ППО та артилерії.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Київ очікує на німецькі "Леопарди" та "Мардери".

Також Україна вже тривалий час очікує від Німеччини поставок систем ППО IRIS-T. Німеччина обіцяє передати Україні 4 сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Дві установки мають прибути в Україну до кінця 2022 року.

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