Від Німеччини йдуть невтішні сигнали. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Раціональних пояснень немає

Дипломат переконаний, у Берліні не надали жодного раціонального аргументу, чому не можна поставити цю зброю.

Одні абстрактні страхи та відмовки. Що боїться Берлін, чого не боїться Київ?

– наголосив Кулеба.

"Німеччино, ми чекаємо"

Радник глави ОП Михайло Подоляк додав, що слід називати речі своїми іменами. Система кругових постачань не працює. Він відзначив, що союзники пів року сперечаються, хто продасть Україні танки. Однак політичного рішення досі немає, відтак танків – теж.

"Росія продовжує терор, гинуть люди, губиться час. Німеччина, ми чекаємо на твоє слово", – сказав Подоляк.

Що цьому передувало

Ще у липні комітет Бундестагу з оборони запропонував уряду Німеччини передати ЗСУ танки "Леопард".

Однак 12 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на пропозицію, сказавши, що "Німеччина не може діяти поодинці".

Німецькі політики одразу закликали Шольца зняти заборону на постачання ЗСУ "Леопардів" та "Мардерів".

Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що уряд не планує збільшення обсягів постачання важкого озброєння в Україну. Пояснила це тим, що запаси армії Німеччини виснажені і їй потрібно гарантувати власну безпеку.

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