Чимало людей у Німеччині вважали, що Україна "не протримається і 3 днів". Тепер вони намагаються змінити позицію. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Варте уваги Це наша помилка, – німецький політолог пояснив, чому Німеччина передає Україні мало техніки

Зараз йде боротьба. Одні дивилися і мовчали, а інші робили ставки проти України. Зараз усі бачать, що Україна – великий політ трофей у Європі, круто бути з Україною, круто казати: "Ми "рукопожатні" в Україні",

– зауважив він.

Розпочалося перегрупування

Успіх ЗСУ на Харківщині вразив увесь світ. Наступний напрямок буде не менш важливим.

"Тільки ми дійдемо до Криму або Донбасу – хлине стільки зброї, що складів не буде. Бо в перемоги буде багато батьків. Поїдуть суперзалпові системи з Португалії, французи дадуть усе, що на складах було, аж до ядерної зброї, німці даватимуть зброю і казатимуть, як вони завжди її підтримували, але були нюанси", – сказав Давидюк.

Всередині коаліції та зовнішні опозиційні партії підіймають питання щодо України. Причина одна – населення дуже жорстко за нас.

Німці кажуть: "Ви такі самі європейці, як і ми. Немає різниці. Ми розуміємо, що росіяни вони ближче до Азії, вони трохи дикі, у них ця нездорова тяга до фашизму. А українці – вони свої",

– розповідає Давидюк.

Допомога з боку Німеччини є достатньо потужною

Політолог наголосив, що Німеччина надає нам гранти, виплачує українцям допомогу, підтримує їх і приймає в себе. Це мільярди євро щомісяця. Так, зі зброєю є проблема.

Пацифізм Шольца його з'їв. Наближеність Шрьодера до путіна його з'їла. Він перебудовується, він прогресії, він намагається змінитися. Але не робить це достатньо швидко, як це треба Україні. Єдина його перевага – те, що Україна обійшлася без нього. Сама почала бити ворога, не чекаючи добра чи трьох танків від Шольца,

– наголосив політолог.

Зараз німці намагатимуться змінити позицію і давати більше. "Треба брати. Все одно цей ворог нікуди не дінеться, нам потрібно його роззброювати, бити й розділяти. якщо нам будуть давати круту зброю 4 – 5 покоління – ну ай буде, хай стоїть на складах у Новобогданівці, нічого не станеться", – переконаний Микола Давидюк.

Нам потрібно підіймати ставки

Давидюк переконаний, сьогодні Україні важливо самій підіймати ставки. Цей контрнаступ – не момент казати: "Добре, ви зрозуміли, що нам потрібно передати 20 літаків". Тепер варто включати політичні питання – вступ до ЄС, адже кандидатства замало.

Кажи зараз, не ховай очі: "Беру Україну до Євросоюзу". Цього потрібно вимагати. Не хочете ввести на усіх росіян візи? Беріть нас у Євросоюз. Платіть за нашу перемогу,

– вважає Давидюк.

Від росіян, наголошує політолог, напряму репарації не візьмеш. "Це ж найбільші боягузи, вони собі "ліцо будуть сахранять". Ми ті гроші заберемо по-іншому. Але і політичний бонус від Європи також має бути. 300 мільярдів за війну вони у росію відправили. Платіть нам! Ми хочемо до ЄС", – сказав він.

На думку Давидюка, зараз чітко простежується важливий політичний момент:

вікно можливостей для України у світі;

можливість підвищувати ставки, аби їх отримувати.

Зараз потрібно бути активними і дипломатам, і політикам, доки військові дають цю можливість. Вони зараз найбільші герої в країні. Доки вони дають цю можливість – усі не повинні сидіти склавши руки,

– резюмував політолог.

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