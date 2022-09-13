Многие в Германии считали, что Украина "не продержится и 3 дней". Теперь они пытаются изменить позицию. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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Сейчас идет борьба. Одни смотрели и молчали, другие делали ставки против Украины. Сейчас все видят, что Украина – большой полет трофей в Европе, круто быть с Украиной, круто говорить: "Мы "рукопожатные" в Украине",

– заметил он.

Началась перегруппировка

Успех ВСУ в Харьковской области поразил весь мир. Следующее направление будет не менее важно.

"Только мы дойдем до Крыма или Донбасса – хлынет столько оружия, что складов не будет. Потому что у победы будет много родителей. Поедут суперзалповые системы из Португалии, французы дадут все, что на складах было, вплоть до ядерного оружия, немцы будут давать оружие и говорить , как они всегда поддерживали ее, но были нюансы", – сказал Давидюк.

Внутри коалиции и внешние оппозиционные партии поднимают вопросы по Украине. Причина одна – население очень жестко нас.

Немцы говорят: "Вы такие же европейцы, как и мы. Нет разницы. Мы понимаем, что россияне они ближе к Азии, они немного дикие, у них эта нездоровая тяга к фашизму. А украинцы – они свои",

– рассказывает Давидюк.

Помощь со стороны Германии достаточно мощна

Политолог подчеркнул, что Германия предоставляет нам гранты, выплачивает украинцам помощь, поддерживает их и принимает у себя. Это миллиарды евро ежемесячно. Да, с оружием есть проблема.

Пацифизм Шольца его съел. Приближенность Шредера к путину его съела. Он перестраивается, он прогрессирует, он пытается измениться. Но не делает это достаточно быстро, как это нужно Украине. Единственное его преимущество – то, что Украина обошлась без него. Сама начала бить врага, не дожидаясь добра или трех танков от Шольца,

– подчеркнул политолог.

Сейчас немцы постараются изменить позицию и давать больше. "Надо брать. Все равно этот враг никуда не денется, нам нужно его разоружать, бить и разделять. если нам будут давать крутое оружие 4 – 5 поколения – ну да будет, пусть стоит на складах в Новобогдановке, ничего не произойдет", – убежден Николай Давидюк.

Нам нужно поднимать ставки

Давидюк уверен, сегодня Украине важно самой поднимать ставки. Это контрнаступление – не момент говорить: "Хорошо, вы поняли, что нам нужно передать 20 самолетов". Теперь следует включать политические вопросы – вступление в ЕС, ведь кандидатства маловато.

Говори сейчас, не прячь глаза: "Беру Украину в Евросоюз". Этого нужно требовать. Не хотите ввести на всех россиян визы? Берите нас в Евросоюз. Платите за нашу победу,

– считает Давидюк.

От россиян, отмечает политолог, напрямую репарацию не возьмешь. "Это же самые большие трусы, они себе "лицо будут хранить". Мы те деньги заберем по-другому. Но и политический бонус от Европы тоже должен быть. 300 миллиардов за войну они в россию отправили. Платите нам! Мы хотим в ЕС", – сказал он.

По мнению Давидюка, сейчас четко прослеживается важный политический момент:

окно возможностей для Украины в мире;

возможность повышать ставки, чтобы их получать.

Сейчас нужно быть активными и дипломатам и политикам, пока военные дают эту возможность. Они сейчас самые большие герои в стране. Пока они дают эту возможность – все не должны сидеть сложа руки,

– резюмировал политолог.

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