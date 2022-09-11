Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он 10 сентября встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая после начала полномасштабной войны посетила Киев уже во второй раз.

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Кулеба попросил у Германии оружие

Министр иностранных дел рассказал, что во время разговора с Бербок не мог не вспомнить о последней инициативе, которая появилась в немецком пространстве – это так называемый "План Leopard".

"И отметил важность поставки из Германии танков этого типа. Мы не видим никаких препятствий для этого", – добавил Кулеба.

Также он обратился к министру с предложением, чтобы Германия до принятия этого решения предоставила Украине боеприпасы для артиллерийских систем.

Это то, в чем мы нуждаемся на фронте. Это решение не так технически сложно, как поставка танков, но артиллерийские боеприпасы сейчас способны существенно усилить наши наступательные возможности. Это поможет нам освободить новые территории и сохранить жизни людей.

– подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что весной призвал партнеров предоставить Украине больше оружия. Тогда эту просьбу услышали, в том числе Германия, которая приняла решение о поставках определенных видов вооружения. По словам Кулебы, сейчас для Украины также важен график поставки.

"Каждый день в Украину должны поступать новые виды вооружения и амуниция к ним. Это залог победы. А победа Украины – это прекращение войны. А прекращение войны – это решение огромного количества проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа", – объяснил министр.

По его словам, Украина рассчитывает на Германию по этим вопросам.

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Бербок пообещала предоставить тяжелое вооружение

Бербок заявила, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

"Это означает, что мы будем поставлять тяжелое вооружение. На последней неделе мы передали современный радар COBRA для обнаружения артиллерии и установки Gepard", – добавила министр.

По ее словам, к этой помощи прибавятся системы противовоздушной обороны, которые сейчас изготавливают. Также для бойцов ВСУ будут предоставлять зимнюю одежду и оборудование.

Бербок заметила, что ей было приятно слышать хорошие новости с фронта. Поддержка Германии будет продолжаться – федеральное правительство хочет, чтобы помощь полностью отвечала запросам Украины и развитию ситуации.

"Мы сейчас проводим переговоры с некоторыми странами, чтобы купить боеприпасы, которые нужны Украине", – подытожила министр.

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