Про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він 10 вересня зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка після початку повномасштабної війни відвідала Київ вже вдруге.

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Кулеба попросив у Німеччини зброю

Міністр закордонних справ розповів, що під час розмови з Бербок не міг не згадати останню ініціативу, яка з'явилася в німецькому просторі – так званий "План Leopard".

"І наголосив на важливості постачання з Німеччини танків цього типу. Ми не бачимо жодних перешкод для цього", – додав Кулеба.

Також він звернувся до міністерки з пропозицією, щоб Німеччина до ухвалення цього рішення надала Україні боєприпаси для артилерійських систем.

Це те, чого ми потребуємо на фронті. Це рішення не таке технічно складне, як постачання танків, але артилерійські боєприпаси зараз здатні суттєво підсилити наші наступальні можливості. Це допоможе нам звільнити нові території та зберегти життя людей,

– наголосив очільник МЗС.

Він додав, що навесні закликав партнерів надати Україні більше зброї. Тоді це прохання почули, зокрема й Німеччина, яка ухвалила рішення про постачання певних видів озброєння. За словами Кулеби, зараз для України також надважливим є графік постачання.

"Кожного дня в Україну повинні надходити нові види озброєння й амуніція до них. Це запорука перемоги. А перемога України – це припинення війни. А припинення війни – це розв'язання величезної кількості проблем, з якими зараз стикається Європа", – пояснив міністр.

За його словами, Україна розраховує на Німеччину в цих питаннях.

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Бербок пообіцяла надати важке озброєння

Бербок заявила, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

"Це означає, що ми постачатимемо важке озброєння. На останньому тижні ми передали сучасний радар COBRA для знаходження артилерії та установки Gepard", – додала міністарка.

За її словами, до цієї допомоги додадуться системи протиповітряної оборони, які наразі виготовляють. Також для бійців ЗСУ надаватимуть зимовий одяг та оснащення.

Бербок зауважила, що їй було приємно чути хороші новини з фронту. Підтримка Німеччини продовжуватиметься – федеральний уряд хоче, щоб допомога повністю відповідала запитам України та розвитку ситуації.

"Ми наразі проводимо переговори з деякими країнами, щоб купити боєприпаси, які потрібні Україні", – підсумувала міністерка.

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