В обмін на таку ж кількість сучасних Marder. Про це повідомило міністерство оборони Греції.

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Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1, які будуть замінені бойовими броньованими машинами Marder, які Німеччина надасть Греції,

– йдеться в повідомленні.

Попередньо Німеччина обіцяла невдовзі завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна отримала радянські БМП, водночас відкинувши прямі поставки Marder в Україну.

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Станом наразі, відповідно до урядового списку, Берлін поставив Україні:

10 гаубиць Panzerhaubitze 2000,

24 зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і різне легше озброєння.

Також Німеччина повідомила, що найближчим часом передасть в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є "сучасним обладнанням, яким не користується навіть Бундесвер".

Окрім Marder Німеччина також саботує постачання Leopard. Зокрема канцлер Олаф Шольц наголосив, що це виключено. Мовляв, ці кроки мають бути узгоджені з союзниками і що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки.

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