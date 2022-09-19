В эфире 24 канала главный редактор Defence Express Олег Катков прокомментировал, что есть люди, которые имеют какое-либо влияние, а есть те, которые могут просто выдавать какие-то заявления.

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Однако Катков отметил, что в отношении Германии нужно быть максимально трезвым. Годами страна действительно экономила астрономические средства на своей армии. Она не выполняла даже норматив НАТО по расходу 2% от ВВП, а делала это примерно на уровне 1,1%.

"Это все происходило после того, как Германия была Восточным форпостом НАТО времен Холодной войны. Там были тысячи танков – огромное количество других систем, вкладывались огромные средства в оборону. С 1991 года это все пришло в упадок. Где-то на уровне 2000-х годов "начались массовые списания техники, образцов вооружения – без их замены", – объяснил Олег Катков.

Здесь такая ситуация, что Германия имеет большое политическое влияние – для этого она должна иметь мощные Вооруженные Силы. Однако Мощных Вооруженных Сил в Германии – мы не увидим,

– рассказал Олег Катков.

По его словам, не будет истребителей 5-го поколения – они их только заказывают. Не будет мощной противовоздушной обороны. Основной самолет – "Eurofighter", который довольно сомнительный по своим боевым возможностям. А также он не проходил модернизации до сих пор не достиг своей полноценной операционной готовности.

"Если мы берем Бундесвер, то увидим там 250 танков и чуть больше сотни самоходных артсистем. Считать это мощной армией сейчас немного сложно", – отметил редактор Defence Express.

Он добавил, что Германия действительно не может себе позволить отправить Украине 100 Leopard — это 50% ее танкового парка.

Продажа Украине САУ

"Это новое оружие, которого нет. То есть оно не находится где-то на складах. Закупка оружия отличается от похода в супермаркет, где с полочки берешь какое-нибудь молоко и идешь себе домой. Нет, так не бывает", — прокомментировал Олег Катков.

Ты заказываешь, ожидаешь изготовления. Сроки производства всегда измеряются в месяцах. Когда мы говорим о самоходных артсистемах – это будут сроки где-то 9 – 15 месяцев. И это в идеальном состоянии,

– отметил Катков.

По его словам, САУ для Украины будут производить в срок до 30 месяцев. Все потому, что нужно подготовить их производство. Ее еще никто не заказал, потому Украина фактически будет первой.

При этом эксперт акцентировал, что на самом деле это довольно неплохая САУ – она полностью автоматизирована, экипаж всего 2 человека и позволяет бить достаточно высокой дальности.

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