На окраине Балаклеи обнаружили запасной командный пункт российской армии. Оккупанты оборудовали укрытие в одном из домов. Об этом сообщают в ГБР.

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Убегая, оккупанты забыли арсенал боеприпасов

Выстрелы для пушек и танков разных калибров, а еще мины, гранаты и метательные пороховые заряды – все это оккупанты тщательно маскировали в подвале. В ГБР заверили: обнаружили десятки ящиков с боеприпасами. А еще запас продовольствия, который оккупанты забрали у местных жителей.

Забытые оккупантами боеприпасы и техника / Фото ГБР

Среди интересных находок – две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Трофейную технику и боеприпасы уже традиционно передали ВСУ.

Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам,
– заверили в ГБР.

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