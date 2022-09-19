На окраине Балаклеи обнаружили запасной командный пункт российской армии. Оккупанты оборудовали укрытие в одном из домов. Об этом сообщают в ГБР.

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Убегая, оккупанты забыли арсенал боеприпасов

Выстрелы для пушек и танков разных калибров, а еще мины, гранаты и метательные пороховые заряды – все это оккупанты тщательно маскировали в подвале. В ГБР заверили: обнаружили десятки ящиков с боеприпасами. А еще запас продовольствия, который оккупанты забрали у местных жителей.

Забытые оккупантами боеприпасы и техника / Фото ГБР

Среди интересных находок – две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Трофейную технику и боеприпасы уже традиционно передали ВСУ.

Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам,

– заверили в ГБР.

Сколько трофейной техники уже захватили ВСУ: последние новости

Во время контрнаступления в Харьковской области наши защитники захватили более половины техники врага. Всего 237 единиц. Здесь и беспилотники, и БТР, и самоходная артиллерия и т.д.

Многие вражеские техники ВСУ обнаружили и в Изюме. Уже традиционно оккупанты оставили ее на улице.

Украинские защитники также используют против российской армии их "знаменитые" ТОС "Солнцепек" и ЗРПК "Панцирь". Соответствующие видео в августе опубликовали в Минобороны нашего государства.

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