На околиці Балаклії виявили запасний командний пункт російської армії. Окупанти обладнали сховище в одному з будинків. Про це повідомляють у ДБР.

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Втікаючи окупанти забули арсенал боєприпасів

Постріли для гармат і танків різних калібрів, а ще міни, гранати та метальні порохові заряди, – усе це окупанти ретельно маскували в підвалі. У ДБР запевнили: знайшли десятки ящиків з боєприпасами. А ще запас харчів, який окупанти забрали у місцевих жителів.

Забуті окупантами боєприпаси та техніка / Фото ДБР

Серед цікавих знахідок – дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Трофейну техніку та боєприпаси вже традиційно передали ЗСУ.

Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів,
– запевнили в ДБР.

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