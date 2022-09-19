На околиці Балаклії виявили запасний командний пункт російської армії. Окупанти обладнали сховище в одному з будинків. Про це повідомляють у ДБР.

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Втікаючи окупанти забули арсенал боєприпасів

Постріли для гармат і танків різних калібрів, а ще міни, гранати та метальні порохові заряди, – усе це окупанти ретельно маскували в підвалі. У ДБР запевнили: знайшли десятки ящиків з боєприпасами. А ще запас харчів, який окупанти забрали у місцевих жителів.

Забуті окупантами боєприпаси та техніка / Фото ДБР

Серед цікавих знахідок – дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Трофейну техніку та боєприпаси вже традиційно передали ЗСУ.

Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів,

– запевнили в ДБР.

Скільки трофейної техніки вже захопили ЗСУ: останні новини

Під час контрнаступу на Харківщині наші захисники захопили більше половини техніки ворога. Усього 237 одиниць. Тут і безпілотники, і БТР і самохідна артилерія та ін.

Чимало ворожої техніки ЗСУ виявили і в Ізюмі. Уже традиційно окупанти залишили її на вулиці.

Українські захисники також використовують проти російської армії їхні "славнозвісні" ТОС "Сонцепек" і ЗРГК "Панцир". Відповідні відео у серпні опублікували в Міноборони нашої держави.

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