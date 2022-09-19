Українська діаспора у Норвегії проводить щоденні акції на підтримку України. Цього разу захід відбувся біля норвезького парламенту.

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До норвезького парламенту винесли "труну з путіним"

На опублікованих кадрах можна побачити, ляльку путіна у труні в кольорах російського прапора. Руки у "диктатора" були зв'язані та у крові, а на шиї у нього мотузка із петлею.

Також з труни видно табличку з написом "PUT-IN ASAP".



Труна з "путіним" / фото Оперативний ЗСУ

До речі, нещодавно по місту Осло їздила машина з опудалом повішеного путіна.



Повішений путін / фото Оперативний ЗСУ

Як Норвегія допомагає Україні

Чимало країн світу надають Україні військову допомогу. Так, ЗСУ отримають додаткові високоточні ракети AGM-114 HellFire з лазерним наведенням, які передасть Норвегія.

Також уряд Норвегії пропонує виділити понад 200 мільйонів доларів, аби Україна змогла на цю суму купити газ цього опалювального сезону.

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