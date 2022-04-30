Відповідний мітинг пройшов у столиці Угорщини 30 квітня. Люди тримали в руках синьо-жовті стяги.
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В Угорщині вийшли на мітинг проти війни в Україні
Десятки антивоєнних активістів зібралися в суботу в столиці Угорщини, оскільки війна в Україні триває вже 66-й день,
– мовиться у повідомленні.
Активісти тримали в руках синьо-жовті стяги, були одягнуті в такі ж кольори та вишиванки. Вони тримали у руках написи:
- "Зупинимо Путіна, зупинимо війну";
- "Стій з Україною".
Люди в Угорщині вийшли на мітинг проти війни / Фото News.sky
Коротко про позицію Угорщини у війні Росії з Україною
- В Угорщині 3 квітня на парламентських виборах перемогла партія "Фідес" прем'єра країни Віктора Орбана. Останній підтримує Володимира Путіна.
- Саме тому Угорзщина заявляла, що зможе заплатити за російський газ їхніми рублями, обійшовши санкції проти Москви.
- Окрім того, влада країни виступила проти ембарго нафти на російську нафту та газ.
- Також влада країни заявила, що треба надати докази правдивості різанини в Бучі.
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