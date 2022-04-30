Відповідний мітинг пройшов у столиці Угорщини 30 квітня. Люди тримали в руках синьо-жовті стяги.

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В Угорщині вийшли на мітинг проти війни в Україні

Десятки антивоєнних активістів зібралися в суботу в столиці Угорщини, оскільки війна в Україні триває вже 66-й день,

– мовиться у повідомленні.

Активісти тримали в руках синьо-жовті стяги, були одягнуті в такі ж кольори та вишиванки. Вони тримали у руках написи:

"Зупинимо Путіна, зупинимо війну";

"Стій з Україною".

Люди в Угорщині вийшли на мітинг проти війни / Фото News.sky

Коротко про позицію Угорщини у війні Росії з Україною

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