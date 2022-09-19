Украинская диаспора в Норвегии проводит ежедневные акции в поддержку Украины. На этот раз мероприятие состоялось возле норвежского парламента.
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К норвежскому парламенту вынесли "гроб с Путиным"
На опубликованных кадрах можно увидеть куклу путина в гробу в цветах российского флага. Руки "диктатора" были связаны и в крови, а на шее у него веревка с петлей.
Также из гроба видна табличка с надписью "PUT-IN ASAP".
Гроб с "путиным" / фото Оперативный ВСУ
Кстати, недавно по городу Осло ездила машина с чучелом повешенного путина.
Повешенный путин / фото Оперативный ВСУ
Как Норвегия помогает Украине
Многие страны мира оказывают Украине военную помощь. Так, ВСУ получат дополнительные высокоточные ракеты AGM-114 HellFire с лазерной наводкой, которые передаст Норвегия.
Также правительство Норвегии предлагает выделить более 200 миллионов долларов, чтобы Украина смогла на эту сумму купить газ в этом отопительном сезоне.
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