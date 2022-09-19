Украинская диаспора в Норвегии проводит ежедневные акции в поддержку Украины. На этот раз мероприятие состоялось возле норвежского парламента.

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К норвежскому парламенту вынесли "гроб с Путиным"

На опубликованных кадрах можно увидеть куклу путина в гробу в цветах российского флага. Руки "диктатора" были связаны и в крови, а на шее у него веревка с петлей.

Также из гроба видна табличка с надписью "PUT-IN ASAP".



Гроб с "путиным" / фото Оперативный ВСУ

Кстати, недавно по городу Осло ездила машина с чучелом повешенного путина.



Повешенный путин / фото Оперативный ВСУ

Как Норвегия помогает Украине

Многие страны мира оказывают Украине военную помощь. Так, ВСУ получат дополнительные высокоточные ракеты AGM-114 HellFire с лазерной наводкой, которые передаст Норвегия.

Также правительство Норвегии предлагает выделить более 200 миллионов долларов, чтобы Украина смогла на эту сумму купить газ в этом отопительном сезоне.

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