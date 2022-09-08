Норвегия передает Украине ракеты HellFire

Так, ВСУ получат дополнительные высокоточные ракеты AGM-114 HellFire с лазерной наводкой. Их передаст Норвегия. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

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Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям,

– сообщил он.

На сайте иностранного ведомства отмечено, что Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой, а инструкторы уже провели обучение по использованию HellFire для украинских военных.

В пакет помощи входят 160 ракет, оборудование для пуска и системы управления огнем. При этом указано, что срок эксплуатации системы близится к концу, их планировали поэтапно снять с вооружения.

Также стало известно и о передаче Норвегией оборудования, включающего очки ночного видения и бинокли.

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