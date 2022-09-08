Норвегія передає Україні ракети HellFire

Так, ЗСУ отримають додаткові високоточні ракети AGM-114 HellFire з лазерним наведенням. Їх передасть Норвегія. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане у пригоді у боротьбі з російськими військами, що вторглися. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях,

– повідомив він.

На сайті іноземного відомства зазначено, що Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їх відправкою, а інструктори вже провели навчання з використання HellFire для українських військових.

У пакет допомоги входить 160 ракет, обладнання для пуску та системи управління вогнем. При цьому вказано, що термін експлуатації системи наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння.

Також стало відомо і про передачу Норвегією обладнання, що включає окуляри нічного бачення і біноклі.

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