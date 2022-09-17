Зокрема, Шольц і путін поспілкувалися телефоном 13 вересня. У німецькому уряді повідомили, що розмова тривала 90 хвилин.
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Шольц заявив про "дружній тон" розмови з путіним
Канцлер Німеччини розповів, що у його нещодавніх переговорах з путіним були зрушення.
Просто вони не були дуже масштабними,
– додав Шольц.
За його словами, тон розмови завжди є дружнім, попри те, що політики "мають розбіжності у поглядах". Канцлер обговорює з кремлівським диктатором не лише припинення вогню, а й гуманітарні питання.
"Окрім вимоги про виведення військ, мені було важливо говорити й про гуманітарні питання. Наприклад, питання вивезення зерна, питання доступу до полонених солдатів для Міжнародного Червоного Хреста", – зауважив Шольц.
Канцлер Німеччини підсумував, що також важливо було обговорити з путіним питання Запорізької АЕС, яку окупували росіяни.
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