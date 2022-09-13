У німецькому уряді повідомили, що Шольц говорив з путіним 90 хвилин після розмови з Володимиром Зеленським. Із нашим президентом вони спілкувались 7 вересня. Тема – війна.

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Що сказав Шольц путіну

За словами представника Бундестагу, військові ситуація та наслідки війни є серйозними. Канцлер закликав президента росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення. Знову казав про припинення вогню, повне виведення російських військ. Також Шольц наголосив путіну, що будь-які подальші кроки росії щодо анексії не залишаться без відповіді. Цю анексію не визнають за жодних обставин.

Також мовилося і про полонених. Канцлер закликав, щоб з ними поводились відповідно до положень міжнародного гуманітарного права. Казав, щоб забезпечили безперешкодний доступ Червоного Хреста.

ЗАЕС і продовольча криза

Однією з тем розмови була і ситуація на Запорізькій АЕС. Шольц наголосив на тому, що необхідно, щоб там була безпека, тому закликав уникати будь-яких кроків ескалації та негайно впровадити заходи, рекомендовані у звіті МАГАТЕ.



Шольц з путіним обговорили й світову продовольчу ситуацію, яка особливо напружена внаслідок російсько-загарбницької війни. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН. Він закликав путіна не дискредитувати угоду і продовжувати її повну реалізацію.



Обоє домовились, що будуть тримати контакт.

Про що Шольц говорив із Зеленським

Президент України повідомляв, що під час розмови з Олафом Шольцем був широкий перелік тем. Очевидно, що найбільше говорили про фінансову та оборонну допомогу.

Зеленський подякував за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від ЄС. Президент України розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Також обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України.

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