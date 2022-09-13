В немецком правительстве сообщили, что Шольц говорил с путиным 90 минут после разговора с Владимиром Зеленским. С нашим президентом они общались 7 сентября. Тема – война.

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Что сказал Шольц путину

По словам представителя Бундестага военные ситуация и последствия войны серьезны. Канцлер призвал президента россии как можно быстрее найти дипломатическое решение. Снова говорил о прекращении огня, полном выводе русских войск. Также Шольц подчеркнул путину, что любые дальнейшие шаги россии по аннексии не останутся без ответа. Эту аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.

Также говорилось и о пленных. Канцлер призвал, чтобы с ними обращались в соответствии с положениями международного гуманитарного права. Говорил, чтобы обеспечили беспрепятственный доступ Красного Креста.

ЗАЭС и продовольственный кризис

Одной из тем разговора была и ситуация на Запорожской АЭС. Шольц подчеркнул, что необходимо, чтобы там была безопасность, поэтому призвал избегать любых шагов эскалации и немедленно внедрить меры, рекомендованные в отчете МАГАТЭ.



Шольц с путиным обсудили и мировую продовольственную ситуацию, особенно напряженную в результате российско-захватнической войны. Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН. Он призвал путина не дискредитировать соглашение и продолжать его полную реализацию.



Оба договорились, что будут держать контакт.

О чем Шольц говорил с Зеленским

Президент Украины сообщал, что во время разговора с Олафом Шольцем был широкий список тем. Очевидно, что больше всего говорили о финансовой и оборонной помощи.

Зеленский поблагодарил за подтверждение 5 миллиардов евро макрофина от ЕС. Президент Украины рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Также обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины.

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