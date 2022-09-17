Контракт на постачання гаубиць уклали з компанією Krauss-Maffei Wegmann. Домовленість сягає 216 мільйонів євро.
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Купівлю гаубиць обговорювали ще в липні
Контракт у липні обговорювали міністри оборони України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт. Джерела видання стверджують, що тему продажу гаубиць порушували кілька разів у діалозі Києва та Берліна. Проте від Німеччини не було відповіді.
Напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що Німеччина схвалила продаж RCH-155. За словами дипломата, це посилить ефективність українських військових. Він сподівається, що федеральний уряд продовжить послідовно йти таким шляхом.
САУ доставлять аж через 2 роки
Зазначають, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш ніж через 30 місяців після укладання контракту, тобто аж у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ, поки не було згоди уряду.
Що відомо про САУ RCH-155
- Колісна самохідна артилерійська установка має гармату L52 із дальністю стрільби до 54 кілометрів.
- Стріляє високоточними снарядами V-LAP зі швидкістю 9 пострілів на хвилину.
- 39-тонна САУ має швидкість до 100 кілометрів за годину.
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