Контракт на постачання гаубиць уклали з компанією Krauss-Maffei Wegmann. Домовленість сягає 216 мільйонів євро.

Зауважте Німеччина почала активніше донатити на українську армію: яка ситуація з іншими країнами

Купівлю гаубиць обговорювали ще в липні

Контракт у липні обговорювали міністри оборони України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт. Джерела видання стверджують, що тему продажу гаубиць порушували кілька разів у діалозі Києва та Берліна. Проте від Німеччини не було відповіді.

Напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що Німеччина схвалила продаж RCH-155. За словами дипломата, це посилить ефективність українських військових. Він сподівається, що федеральний уряд продовжить послідовно йти таким шляхом.

САУ доставлять аж через 2 роки

Зазначають, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш ніж через 30 місяців після укладання контракту, тобто аж у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ, поки не було згоди уряду.

Що відомо про САУ RCH-155

Колісна самохідна артилерійська установка має гармату L52 із дальністю стрільби до 54 кілометрів.

Стріляє високоточними снарядами V-LAP зі швидкістю 9 пострілів на хвилину.

39-тонна САУ має швидкість до 100 кілометрів за годину.

До теми – Німеччина повинна надати техніку для ЗСУ – заява Мельника: відео