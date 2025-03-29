Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи, зокрема у промисловій зоні міста.

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У Луганську прогриміли вибухи

За інформацією місцевих пабліків, внаслідок удару почалася пожежа. Попередньо, під ударом опинився завод "Трансмаш", який спеціалізується на виробництві залізничних локомотивів та рухомого складу, а також займається ремонтом електричного обладнання та інших транспортних засобів.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, ППО в окупованому Луганську збила безпілотник, внаслідок чого фрагмент дрона впав на склад, що спричинило загоряння. На фото, які з'явилися в мережі, видно наслідки вибухів. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа у Луганську / Фото: Новини Донбасу

Вибухи та подальша пожежа привернули увагу місцевих жителів та обурення серед окупаційної влади. Однак, офіційні дані про масштаби руйнувань поки не оприлюднені.