Загарбники і далі намагатимуться витиснути українську армію з Луганської області. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

До теми Надію звільнили від російських загарбників: показуємо на карті, де розташоване село

Ворог буде максимально тиснути

Роман Світан зазначив, що населений пункт Надія розташований на Сватівському напрямку. ЗСУ утримують під контролем частини Луганської області від Надії до Білогорівки. Росіяни кидають максимальну кількість сил та засобів на цю ділянку, щоб доповісти Кремлю, що взяли хоча б одну область. Однак ворогу це не вдається.

У нас там хороші позиції. У районі Надії теж. Там небезпечний напрямок. Ми утримуємо цей рубіж та не дали росіянам можливості нас витиснути. Якщо його тримати, це не дає можливості росіянам розвинути наступальні операції північніше Надії, у бік Борової,

– пояснив він.

Утримування села Надія не дозволяє росіянам розвинути наступ. Вони розуміють, що південний фланг у них під ударом, і далі просування не буде. Третя штурмова бригада здійснила блискучу операцію щодо звільнення населеного пункту Надія. Вони утримали рубіж, покращили своє положення, а ворог зазнав великих втрат.

"Не думаю, що там будуть подальші просування з нашого боку. Головне – утримати. Росіяни там будуть тиснути. Неподалік міста Валуйки – основний хаб. Поруч російський кордон. У них стоїть завдання витиснути наші війська з Луганської області. Тому тиск тут буде постійним та максимальним", – сказав військовий експерт.

Окупанти намагатимуться виконати хоч одне стратегічне завдання. Полковник запасу ЗСУ вважає, що у ворога немає перспектив це зробити, тому що в українських бійців серйозні оборонні позиції.