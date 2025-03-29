Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, в частности в промышленной зоне города.

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В Луганске прогремели взрывы

По информации местных пабликов, в результате удара начался пожар. Предварительно, под ударом оказался завод "Трансмаш", который специализируется на производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также занимается ремонтом электрического оборудования и других транспортных средств.

Как сообщают пропагандистские СМИ, ПВО в оккупированном Луганске сбила беспилотник, в результате чего фрагмент дрона упал на склад, что повлекло возгорание. На фото, которые появились в сети, видны последствия взрывов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар в Луганске / Фото: Новости Донбасса

Взрывы и последующий пожар привлекли внимание местных жителей и возмущение среди оккупационных властей. Однако, официальные данные о масштабах разрушений пока не обнародованы.