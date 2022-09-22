Президент обращался непосредственно в Германию и требовал большей военной поддержки, в частности, современных боевых танков, которые Олаф Шольц отказывается предоставлять. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью вице-президенту Bild Полу Ронцгеймеру.

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Во время телефонных разговоров с Шольцом бывает громко

Президент сказал, что является прямым человеком. И эта черта характера помогает ему экономить время для решения тех или иных вопросов. Он признался, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом иногда были довольно напряженными и на повышенных тонах.

Бывали ситуации, когда тряслись стены,

– сказал Владимир Зеленский.

Бронетехника – это вопрос выживания

Германия поддерживает Украину и оказывает военную и финансовую помощь, за что Украина благодарна. Однако этого недостаточно, для победы в войне нужно больше. Более того, бронетехника и боевые танки – это то, что может спасти больше жизней как солдат, так и гражданских, ведь ускорит освобождение Украины от оккупантов.

Поэтому президент в очередной раз обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в снабжении танков поведением США или других стран. Он подчеркнул, что Германия – независимое государство. От мнения и действий других государств, в частности.

Германия является сильнейшей экономикой в Европе, поэтому Германия также может подать хороший пример.

– сказал Зеленский.

"В мире еще есть страны, которые не поняли, что путин уже проиграл войну. Исторически он проиграл. Не только против Украины. Он проиграл своей стране. Он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. Его война проиграна. С первого дня вторжения на территорию Украины он проиграл эту войну. Никто ему ничего не простит", – подытожил Владимир Зеленский.

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Военная помощь Германии: коротко

15 сентября стало известно, что Германия планирует передать Украине еще 2 системы MARS, 200 ракет к ним и 50 бронемашины Dingo. Как сообщили в минобороны страны, подготовка экипажей к работе с этой техникой должна пройти в Германии и начнется в сентябре.

Также в Украине ожидают от Германии 4-х современных систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые пообещали передать Украине . Две установки должны прибыть в Украину до конца 2022 года.

Кроме важной военной помощи, действующее немецкое правительство отметилось и тем, что блокирует важные поставки Украине. Да, в Германии отремонтировали БМП Marder для Украины, но не могут их передать, ведь федеральное правительство не выдает лицензию.

Канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять современные танки Leopard 2 и боевую авиацию. Он заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи и считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением.

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