Соответствующее заявление сделала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Она сообщила, что Украина получит 50 бронемашин Dingo, две РСЗО MARS II и 200 реактивных снарядов.

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Сообщается, что подготовка экипажей к работе с этой техникой должна пройти в Германии и начнется в сентябре.

Смелое и успешное проведение операций Вооруженными Силами Украины показывает, насколько важно оперативно предоставить Украине дополнительную военную технику,

– заявила глава Минобороны Германии.

Как пишет Bild, продажа Dingo рассматривалась как альтернатива передаче Украине бронетранспортеров Fuchs при тесной координации нескольких немецких министерств.

Что такое Dingo

Это бронированная колесная машина, используемая для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей этого типа в разных модификациях.

Военная помощь от Германии

Германия – один из важных партнеров, оказывающий военную помощь Украине. Однако действующее немецкое правительство неоднократно подвергалось критике из-за медленных темпов предоставления Украине оружия.

Украина ожидает от Германии поставок современных систем системы противовоздушной обороны IRIS-T. Недавно в Германии пообещали передать Украине четыре установки IRIS-T. Две установки должны прибыть в Украину до конца 2022 года.

В Германии готовы передать Украине отремонтировавшие БМП Marder. Однако передачу боевых машин блокирует федеральное правительство, не выдающее лицензию.

Украина стремится получить от Германии танки. Немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя отказ предоставлять Украине танки, заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно .

Зато в МИД Украины подчеркнули, что Киев ожидает немецкие "Леопарды" и "Мардеры".

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