Президент підписав указ про призначення 23 вересня. Олексій Макеєв на дипломатичні службі України перебуває з 1996 року.

Зверніть увагу Андрій Мельник залишить посаду посла в Німеччині у жовтні

Що відомо про Олексія Макеєва

Новий посол України в Німеччині з 2014 по 2020 рік очолював політичний відділ Міністерства закордонних справ України. У 2020 році Макеєв отримав нову посаду і став спеціальним представником з питань санкційної політики. У його обов'язки входила координація з міжнародними партнерами щодо питань санкцій проти росії.

Тоді створення нової посади глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив тим, що питання санкційної політики у відомстві невпорядковане.

Сам Макеєв спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів. Дипломат вільно володіє англійською та німецькою мовами та спілкується іспанською і французькою. На посаді посла він замінить Андрія Мельника, який з 2014 до 2022 року очолював українське дипломатичне відомство в Німеччині.

Зеленський також призначив посла у Монголії

Також Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла України в Монголії. Ним став очільник дипломатичної місії у Південній Кореї Дмитро Пономаренко.

Відтепер дипломат за сумісництвом представлятиме інтереси України в обох країнах.

Нові обов'язки в посла в ОАЕ

Відповідно до ще одного президентського указу, нові обов'язки відтепер з'явилися й у посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах Дмитра Сеніка.

Дипломат тепер не лише очолюватиме дипломатичну місію в ОАЕ, але й за сумісництвом буде постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA).

Звільнення Андрія Мельника: головне

9 липня Володимир Зеленський підписав кілька указів про звільнення послів, серед яких був і Андрій Мельник. Причини такого рішення достеменно невідомі, однак сам дипломат відомий своїми різкими висловлюваннями щодо німецької влади через затягування з наданням зброї Україні.

Після повернення з Німеччини Андрій Мельник може стати одним із заступників голови МЗС Дмитра Кулеби.

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