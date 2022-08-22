Зауважимо, що до нового призначення посол досі виконує свої обов'язки. До України він повернеться восени.

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Я маю бути в Києві до 15 жовтня, щоб обійняти нову посаду в МЗС, ймовірно,

– сказав Мельник.

Є інформація, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже запропонував Мельнику стати одним із кількох заступників. Призначення має схвалити уряд.

Ще раніше ЗМІ в Німеччині повідомляли, що новим послом України можуть призначити Олексія Макеєва.

Варто зауважити, що посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

У Німеччині хочуть посилити Україну зброєю

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та депутати з коаліції Бундестагу закликали збільшити постачання зброї Україні. Адже путін не хоче домовлятися навіть у найпростіших питаннях. А наша держава захищає всю Європу від того, щоб війна не поширилась на її територію.

На такі заяви і заклики відреагував очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він заявив, що підтримує ці прагнення. Адже добре озброєна Україна – це єдиний шлях до цілковитої безпеки в Європі.

Ще раніше у Німеччині заявляли, що передадуть 225 ракет Vulcano для Збройних Сил України. Вони знищуватимуть окупантів на відстані 70 – 80 кілометрів.

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