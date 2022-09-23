Президент подписал указ о назначении 23 сентября. Алексей Макеев на дипломатических службах Украины находится с 1996 года.

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Что известно про Алексея Макеева

Новый посол Украины в Германии с 2014 по 2020 год возглавлял политический отдел Министерства иностранных дел Украины. В 2020 году Макеев получил новую должность и стал специальным представителем по санкционной политике. В его обязанности входила координация с международными партнерами по санкциям против россии.

Тогда создание новой должности глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил тем, что вопрос санкционной политики в ведомстве не упорядочен.

Сам Макеев специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов. Дипломат свободно владеет английским и немецким языками и общается на испанском и французском