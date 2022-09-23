Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російський диктатор чудово усвідомлює, що його рішення викликало невдоволення громадян росії.

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Як зазначив колишній співробітник СБУ, на 2023 рік у росії планують збільшити фінансування правоохоронних органів в півтора раза.

Путін розуміє: щоб всидіти на своєму стільці, треба максимально обкласти його фундаментом. От він і "обкладається", сподіваючись на лояльність силовиків,

– наголосив Ступак.

Коли у росії можуть спалахнути масові протести

За словами експерта Українського інституту майбутнього, протести проти мобілізації, які спалахнули в росії, на сьогодні не можуть перерости у щось більше. Однак за певних умов ситуація може змінитися.

Можливо, росіяни щось зрозуміють, коли приїдуть перші труни з України з тілами мобілізованих. А зараз чоловіків, як баранів, ведуть в автобуси і готуватимуть до відправлення в Україну. А вони усе це якось дивно сприймають. Таке враження, що росіяни їдуть не на війну, а на відпочинок у чоловічій компанії,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

За його словами, настане момент, коли мобілізовані усвідомлять, куди вони потрапили.

"Тільки тоді, коли в них почне прилітати, настане "протверезіння". Росіяни зрозуміють, що це не іграшки", – додав Ступак.

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Як росіяни реагують на часткову мобілізацію: коротко