Про це 24 каналу розповів російський військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, багато чоловіків не готові їхати на війну в Україні.

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Тому росіяни намагаються поспіхом виїхати з росії.

Одна справа, коли люди тікають від війни, а інша – коли вони чинять опір призову і готові відстоювати свої права політичними чи іншими методами. У росії поки що такого спротиву мобілізації немає. Росіяни обирають тікати, а не чинити опір,

– сказав Федоров.

Він наголосив, що такі дії можна вважати однією з "характеристик сучасного російського суспільства".

Чи є у росіян шанси втекти від мобілізації

Як зазначив військовий експерт, є країни, які готові прийняти тих росіян, які тікають від мобілізації та війни.

"Є інформація про те, що таких людей може приймати Німеччина. Якісь гуманітарні візи будуть видавати й деякі інші країни", – повідомив Федоров.

Разом з тим, чимало країн вважають, що такі втікачі їм не потрібні.

У Європі багато хто вважає, що з тими, хто справді втікає від війни, на територію країн можуть проникнути й агенти різних російських спецслужб, котрі будуть влаштовувати диверсії чи вербувати місцевих жителів,

– зазначив військовий експерт.

"Картина сучасної росії"

За словами Федорова, частина людей спробували висловити свій протест проти мобілізації та вийшли на вулиці 21 вересня. Однак такі акції були нечисленними.

"Це дуже сумно. Ті, хто виходять на протести, – це сміливі люди, які хочуть чогось досягти. Але таких у сучасній росії одиниці", – зауважив він.

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Водночас у країні багато тих, хто, попри своє небажання воювати, виконує волю кремлівського диктатора.

Є багато відео, як люди з похмурим виглядом слухняно йдуть в автобуси, які їх везуть практично на загибель. Це картина сучасної росії. Таких росіян набагато більше, ніж тих, які готові протестувати чи навіть виїхати з країни,

– сказав Федоров.

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