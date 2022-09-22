Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росія буде мобілізувати резервістів виходячи з того, що зацікавлена у затягуванні війни.

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Як росія планує використати мобілізацію

Для росії важливо продовжувати конфлікт та вирішити поточні завдання у цій війні, які полягають у тому, щоб бодай до зими встигнути перші поповнення, які вони можуть зібрати у межах мобілізації, підвести для того, щоб закрити критичні напрямки,

– пояснив експерт.

Так, на лінії фронту загарбники мають чимало критичних напрямків. Крім того, їм треба утримувати окуповані території на Сході та Півдні України.

Мусієнко зауважив, росіяни будуть формувати лінію оборони й кидати туди людей та водночас формувати інші угруповання, які можуть потенційно створювати загрози на інших напрямках і навіть думати про якісь контрнаступальні дії.

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Як перекидатимуть поповнення окупантів

Утім, це не означає, що загарбники візьмуть ці 300 тисяч військових і одночасно скерують проти наших бійців на усіх напрямках. Адже логіка процесу мобілізації полягає в тому, що буде черговість.

Спочатку вони кинуть одне угруповання, яке буде захищатися та допомагати недобитому та виснаженому угрупованню російських військ, які поки перебувають на окупованих територіях,

– пояснив експерт.

А далі країна-агресорка буде формувати наступні резерви, й паралельно намагатиметься створити нове ударне угруповання військ.

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Чи вистачить "новеньким" зброї

Російську владу не хвилює, чи вистачить мобілізованим одягу та зброї. Хоча проблеми зі забезпеченням в окупантів вже є, зокрема не вистачає зброї.

"Ті ж самі Т-90 обладнати, як раніше – вони не можуть. Санкції відчутні й закупити у Заходу обладнання теж не можуть, а імпортозаміщення – провалено", – зауважив Мусієнко.

Звідси відповідь – будуть воювати на старих зразках озброєння, які зняті зі зберігання та переважно 60 – 80 років,

– резюмував експерт.

Так, не все озброєння "поїде та буде використане". Однак зброя точно буде, хоч і стара та менш ефективна.