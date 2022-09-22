Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россия будет мобилизовать резервистов, исходя из того, что заинтересована в затягивании войны.

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Как россия планирует использовать мобилизацию

Для россии важно продолжать конфликт и решить текущие задачи в этой войне, которые состоят в том, чтобы хотя бы до зимы успеть первые пополнения, которые они могут собрать в рамках мобилизации, подвести для того, чтобы закрыть критические направления,

– объяснил эксперт.

Так, на линии фронта у захватчиков немало критических направлений. Кроме того, им нужно удерживать оккупированные территории на Востоке и Юге Украины.

Мусиенко отметил, что россияне будут формировать линию обороны и бросать туда людей и одновременно формировать другие группировки, которые могут потенциально создавать угрозы на других направлениях, и даже думать о каких-то контрнаступательных действиях.

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Как будут перебрасывать пополнения оккупантов

Впрочем, это не значит, что захватчики возьмут эти 300 тысяч военных и одновременно направят против наших бойцов на всех направлениях. Ведь логика процесса мобилизации состоит в том, что будет очередность.

Сначала они бросят одну группировку, которая будет защищаться и помогать недобитой и истощенной группировке российских войск, которые пока находятся на оккупированных территориях,

– объяснил эксперт.

А дальше страна-агрессор будет формировать следующие резервы и параллельно будет пытаться создать новую ударную группировку войск.

Мусиенко предположил, как россия будет перебрасывать мобилизованных: смотрите видео

Хватит ли "новеньким" оружия

Российских властей не волнует, хватит ли мобилизованным одежды и оружия. Хотя проблемы с обеспечением у оккупантов уже есть, в частности не хватает оружия.

"Те же самые Т-90 оснастить, как раньше – они не могут. Санкции ощутимы и закупить у Запада оборудование тоже не могут, а импортозамещение – провалено", – отметил Мусиенко.

Отсюда ответ – будут воевать на старых образцах вооружения, снятых с хранения, и преимущественно 60 – 80-х годов,

– резюмировал эксперт.

Так, не все вооружение "поедет и будет использовано". Однако оружие точно будет, хоть и старое и менее эффективное.