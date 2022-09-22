Мобілізація обійдеться дорого

Про це 24 каналу розказав український підприємець та засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. Він зауважив, що миттєвого впливу на економіку оголошена путіним мобілізація не матиме, але він обов'язково буде.

До теми "Божевілля – це дорого": скільки коштуватиме росії мобілізація

За словами підприємця, насамперед мобілізація коштуватиме для росії дуже дорого. Перші підрахунки витрат говорять про 1,34 трильйона рублів, і це лише зарплати мобілізованим. Водночас бюджет на наступний рік росіяни верстають з дефіцитом 2,9 трильйона рублів. Тобто майже половина цього дефіциту – це витрати на мобілізацію.

З офісів на фронт

Крім того, мобілізація стане потужним ударом по продуктивних силах росії, адже серед 300 тисяч людей – більшість тих, хто впливає на ВВП, працює на заводах, фабриках, офісах, в IT-індустрії чи керує бізнесом. Усі вони потрапили чи ще потраплять під призов. Перебуваючи на війні та помираючи там користі економіці вони не принесуть.

Крім того, не потрібно забувати й про тих росіян, які втікають від мобілізації. А це – по-перше, найбільш забезпечені люди країни, які можуть дозволити собі жити за кордоном. По-друге, це – залишки інтелектуальної частини еліти нації, відтік яких також справлятиме свій вплив.

Буде й мобілізація економіки

Довгополий зауважив, що хоч би що оголосив путін, але часткової мобілізації в законодавстві росії немає. Це означає, що вона буде повноцінною, а це враховує і мобілізацію економіки.

До прикладу, вже говорять про деякі заходи щодо націоналізації та експропріації автомобільного трансорту – усі буси та позашляховики стоять на обліку в військкоматі, і зараз їх вже починають забирати на користь війська. Поки що мова йде про невелику кількість, але це – лише початок.

300 тисяч людей, яких потрібно вдягнути і дати їм зброю, – це дуже велика армія і я вважаю, що велика частина економіки буде переорієнтована на цей напрямок,

– наголосив підприємець.

Він пояснив, що України нас це дуже добре, бо є продуктивний і непродуктивний ВВП, а його військова частина – якраз непродуктивна. Зараз вона зростає, і ставатиме ще більшою.

З росії підуть ті, хто досі залишався

Довгополий розповів, що за даними інсайдерів, деякі компанії, які залишилися в росії після хвилі масових виходів з ринку, вже також почали обговорення виходу. Вони вже мають несприятливі важелі, які змушують їх покинути росію.

Крім того, з початком мобілізації попит на багато продуктів та послуг різко впаде, тож бізнесу доведеться переглядати прогнози щодо прибутків на наступний рік. У результаті раціональним рішенням для них буде просто вийти з російського ринку.

Підприємець Денис Довгополий розповів про наслідки мобілізації для економіки росії: дивіться відео

Як мобілізація вплине на фронт

Натомість на ситуацію на фронті ця мобілізація матиме не такий катастрофічний вплив, як на російську економіку. Принаймні так вважає ексбоєць 241 бригади Важим Кодагичов. За його словами, росія не встигне підготувати фахівців за такий короткий термін, а тому мобілізовані стануть черговою порцією "гарматного м'яса" та не виправлять становище окупантів на полі бою.