Таку думку 24 каналу озвучив ексбоєць 241 бригади Вадим Кодачигов. Раніше психолог пояснив, чому росіянам легше втекти від мобілізації, ніж протестувати.

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Важлива не кількість, а якість людей

Кодачигов розповів, що сучасна війна – це війна технологій. Важлива не кількість, а якість людей. У росії людей явно мобілізовуватимуть у піхоту. Однак піхота займається закріпленням на рубежах тоді, коли вже відпрацювала артилерія і територія зачищена.

Цих людей треба забезпечити зброєю. До того ж не автоматами, а сучасними видами озброєння, які росіяни втратили. Сучасні системи наведення, ураження частково знищені, частково перейшли до ЗСУ,

– зазначив ексбоєць 241 бригади.

Він додав, що ці люди зможуть хіба поля наші потоптати. Ситуацію на фронті якісно вони не змінять ніяк. Тож, це не про перемогу. Технологій надати росіяни мобілізованим не зможуть ніяк.

Артилерійський розрахунок швидко ліквідує їх

За словами Кодачигова, артилерійський розрахунок може знищи 10 – 20 тисяч чоловік за 3 – 4 години. Тому "могилізація" – це те, що влучно вони змогли вигадати.

"Захід це побачив і буде постачати нам ще більше зброї. Ми не втрачаємо його, росіянам не віддаємо, а йдемо з ним у наступ", – зауважив він.

Ексбоєць 241 бригади наголосив, що більшість з цих 300 тисяч мобілізованих бійці ЗСУ навіть в очі не побачать.

Мобілізація допомогла б раніше

Кодачигов продовжив, що мобілізація допомогла б росіянам кілька місяців тому. Тоді в них був би час підготувати бодай якихось спеціалістів.

За 3 – 4 місяці в них були б і танкісти, і артилеристи, й оператори безпілотників. А тепер люди, які сюди приїдуть, це просто "гарматне м'ясо",

– підкреслив ексбоєць 241 бригади.

Він розказав, як свого часу на складній ділянці бою його підрозділ бачив російську піхоту всього 3–4 рази. Стільки було автоматних боїв. Усе решта це битва артилерій, танків, мінометів тощо.

За короткий термін фахівців не підготувати

На думку Кодачигова, за короткий термін підготувати фахівців росії не вдасться. Зокрема, танкістів треба вчити на танках Т-55 або Т-34. Захід даватиме нам більше зброї, а отже й кількість російських жертв збільшиться.

"У них тоді почнуть вмикатись мізки. Лише коли їм страшно. По-іншому в них не працює", – підсумував він.

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