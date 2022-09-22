Росіяни не вміють об'єднуватися

Річ у тім, що тікати від оголошеної путіним мобілізації для росіян простіше та зрозуміліше, аніж виступити проти такого рішення свого диктатора. Про це 24 каналу розказав соціально-політичний психолог Валентин Кім.

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Він назвав 3 причини, чому більшість росіян зробили саме такий вибір:

по-перше, так банально простіше,

по-друге, вони бояться репресивної машини, що є дуже потужною у росії,

по-третє, росіянам просто невластива така боротьба, бо їхньому суспільству притаманний високий рівень недовіри один до одного.

Кім пояснив, що в росії не просто так немає такої великої кількості громадських організацій, такого волонтерського руху, як, наприклад, в Україні. Адже це саме такі явища та ситуації, для яких люди мають довіряти один одному.

А якщо ти не довіряєш власному сусіду, то найефективніша стратегія – це бігти і сховатися. Щоб чинити спротив, ти маєш кооперуватися з кимось, об'єднуватися, а досвіду об'єднання немає,

– констатував він.

Так, російська держава практично викреслила волонтерський рух та багато років забороняла величезну кількість громадських об'єднань і організацій. Вона зробила їх "іноагентами". Це – негативно для людей, але позитивно для російської диктатури.

"Вони (російська влада – 24 канал) керують суспільством, яке розділене, нічим не поєднане. Люди, не дивлячись на те, що їх понад сотню мільйонів, не можуть перемогти свою державу", – підсумував Валентин Кім.

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Як росіяни намагаються уникнути мобілізації