Росіяни не вміють об'єднуватися
Річ у тім, що тікати від оголошеної путіним мобілізації для росіян простіше та зрозуміліше, аніж виступити проти такого рішення свого диктатора. Про це 24 каналу розказав соціально-політичний психолог Валентин Кім.
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Він назвав 3 причини, чому більшість росіян зробили саме такий вибір:
- по-перше, так банально простіше,
- по-друге, вони бояться репресивної машини, що є дуже потужною у росії,
- по-третє, росіянам просто невластива така боротьба, бо їхньому суспільству притаманний високий рівень недовіри один до одного.
Кім пояснив, що в росії не просто так немає такої великої кількості громадських організацій, такого волонтерського руху, як, наприклад, в Україні. Адже це саме такі явища та ситуації, для яких люди мають довіряти один одному.
А якщо ти не довіряєш власному сусіду, то найефективніша стратегія – це бігти і сховатися. Щоб чинити спротив, ти маєш кооперуватися з кимось, об'єднуватися, а досвіду об'єднання немає,
– констатував він.
Так, російська держава практично викреслила волонтерський рух та багато років забороняла величезну кількість громадських об'єднань і організацій. Вона зробила їх "іноагентами". Це – негативно для людей, але позитивно для російської диктатури.
"Вони (російська влада – 24 канал) керують суспільством, яке розділене, нічим не поєднане. Люди, не дивлячись на те, що їх понад сотню мільйонів, не можуть перемогти свою державу", – підсумував Валентин Кім.
Повний стрім з психологом Валентином Кімом: дивіться відео
Як росіяни намагаються уникнути мобілізації
- Не минуло й кількох годин після оголошення часткової мобілізації, як в російських містах вже почали роздавати повістки. Тому у Москві та Пітері одразу створили відповідні телеграм-канали, в яких повідомляють, де саме можна "випадково" отримати повістку.
- Утім, просто зачинитися вдома, щоб уникнути отримання повістки та мобілізації, недостатньо. Тому росіяни почали шукати інші варіанти, і звернулися насамперед до інтернет-пошуковиків. Так, у топи запитів до Google у росії вийшли "як виїхати з росії", "як відкосити від мобілізації" та навіть "як зламати руку в домашніх умовах" і "як зламати руку без болю".
- Інші ж не барилися в інтернеті, а одразу спакували валізи та вирушили у дорогу. Через це з'явилися величезні черги на кордонах з Фінляндією, Монголією та іншими країнами.
- Несолодко довелося й тим, хто вирішив втікати літаком, адже ціни на квитки моментально виросли у кілька разів. Так, переліт з росії в ОАЕ 21 вересня коштував більше ніж 500 тисяч рублів.
- Схожа ситуація була й з рейсами до інших країн, але попри це, квитки на найближчий тиждень швидко розкупили.