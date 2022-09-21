Відповідну інформацію можна було помітити на сайтах з продажу квитків. Станом на 22 годину 21 вересня на одному з сайтів написали, що їм не "вдалося отримати ціну за вибраний маршрут" з росії в Дубаї.

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Квитки з росії в Дубай сягнули до 500 тисяч рублів

Ціна на квитки з росії в Об'єднані Арабські Емірати 21 вересня становила 595 тисяч рублів. Такою була ситуація в другій половині дня 21 вересня.



Квитки з росії в ОАЕ 21 вересня коштували кілька сотень рублів / Скриншот 24 каналу



У росії квитки в Дубай сягають сотні рублів / Скриншот 24 каналу



Квитків до 28 вересня з росії немає /Скриншот 24 каналу

Далі на 22 – 28 вересня квитків вже немає. Вільні місця є тільки на 28 вересня.

Що цьому передувало

Після оголошення мобілізації 21 вересня люди почали купувати квитки з росії за кордон.

У російських телеграм-каналах почали писати, що після оголошення мобілізації ціни на авіаквитки за кордон сягнули 250 тисяч за рейс до Баку та 120 тисяч – за рейс до Тбілісі.

Ба більше, на 21 – 22 вересня розкупили всі рейси в Єреван та Стамбул.

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